الرقابة تعلن انسحاب الرائد للإنتاج من تحالف الاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه قد ورد إليها كتاب من شركة نيو اسمارت للإنشاءات بخصوص انسحاب الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري من التحالف الاستراتيجي لشراء أسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية .

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إن العرض أصبح مقدما من نيو اسمارت للإنشاءات، وتقدمت بطلب لمد مدة عرض الشراء لمدة 10 أيام، وذلك استنادا لما ورد إليه من دائن المساهم الرئيسي حتي يتمكن من الانتهاء لتفعيل الإجراءات والمتطلبات اللازمة طرفه للاستجابة للعرض.

وأشارت إلى أن الهيئة ليس لديها مانع فيما ورد بكتاب مقدم العرض ومن مد مدة سريان العرض لمدة 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض الأصلية.

وذلك استنادا على أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وأهدافة الواردتين بالمادة 326 و 327.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 17 يناير الماضي على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من تحالف استراتيجي مكون من شركة الرائد للإنتاج الزراعى والاستثمار العقاري وشركة نيو اسمارات للإنشاءات حتى عدد 7.07 مليون سهم تمثل 90% من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بسعر 45 جنيه للسهم الواحد.

ورأي مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في جلسته المنعقدة 19 يناير الماضي، أن عرض الاستحواذ المقدم على 90% من أسهم الشركة غير مجزي، حيث يري أن عرض الشراء المقدم من الرائد للإنتاج الزراعي ونيو سمار للإنشاءات والمحدد بمبلغ 45 جنيه للسهم يتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين والعاملين بها.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.