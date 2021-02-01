المالية والصناعية تكلف بلتون بدراسة سبل تمويل مشروع تحويل خط إنتاج مجمع السويس

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، بأنه تم تكليف شركة بلتون المالية لعمل دراسة وتقييم للشركة والسويس لتصنيع الأسمدة – المملوكة لها بنسبة 99.87%- .

وتستهدف الشركة من الدراسة وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، بحث أفضل السبل لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروع تحويل خط إنتاج ال SSP الموجود بمجمع المالية والصناعية بالسويس إلى إنتاج TSP بطاقة 100 ألف طن/ عام والسماد المركب NPK بطاقة 50 ألف طن/ عام.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع 58 مليون دولار مع قيام شركة الاستشارات بتحديد البدائل التمويلية المتاحة.

وأرجعت ذلك لضرورة تنوع منتجات الشركة بالإضافة إلى سماد السوبر فوسفات الأحادي SSP وتقديم منتجات متعددة.

وقالت بإنه تم الدراسة المبدئية لمشروع إنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي TSP المستخدم في الزراعية وهذا المشروع يحتاج إلى تمويل للدخول في هذا الاستثمار الجديد.

وأوضحت بأنه سيتم العرض على مجلس الإدارة للنظر في نتيجة هذه الدراسة.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.