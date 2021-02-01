السعودية تسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في السعودية ليصل إجمالي الحالات إلى 368,329. وبينت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 2,111 منها 371 حرجة. فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 359,839 بعد شفاء 266 شخص. وبلغت حالات الوفاة 6,379 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

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