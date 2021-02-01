بنك مصر يوقع عقد رعاية لفعاليات الاتحاد المصري للتنس

وقع الاتحاد المصري للتنس بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف رعاية البنك لفعاليات الاتحاد خلال الموسم الحالي من بطولات الدوري والجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة كأس ديفيز، وبطولة رولان جاروس، وبطولة ويمبلدون، بما يضمن انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية.

شهد التوقيع الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مصر، ووقع عن بنك مصر محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة، وإسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس.

تزامن مع التوقيع اجتماع بين وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة، الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، وخالد بهاء الدين، وإسماعيل عدلى، والدكتورة سوزان فؤاد وماجد شوقي والمستشار عمرو حسين عضو اللجنة الفنية، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة.

واستعرض صبحي، آخر المستجدات في خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الابطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً علي رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.

وأكد أن خطة وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم الرياضة المصري تعمل دائماً علي الكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها وتطوير هذه المواهب الرياضية، مضيفاً علي وجود خطة موضوعة بعناية لاكتشاف المواهب ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً واعدين في مختلف الرياضات.