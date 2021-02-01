- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الجلسة الافتتاحية “للمنتدى العربي الاستخباري”، اليوم، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.
كما شدد على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.
وناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشاركين جميعا بالتعاون والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.
من جانبهم، وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح “مقر المنتدى العربي الاستخباري”.
وأكدوا أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يشدد على أهمية العمل الجماعي لاستعادة استقرار دول المنطقة العربية كافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.