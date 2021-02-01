مال وأعمال

بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة مع إقبال المستثمرين الأفراد على الفضة

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سي إن بي سي – فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، اليوم الاثنين، في أعقاب موجة بيع حادة في الأسبوع الماضي.

ودفع تحول ناجم عن فورة تعاملات الأفراد في الفضة أسهم شركات التعدين للصعود، بينما ينتظر المستثمرون بيانات نشاط الصناعات التحويلية في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.1 نقطة، بما يعادل 0.24%، إلى 30054.73 نقطة.

في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 16.9 نقطة، أو 0.46%، إلى 3731.17 نقطة.

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وقفز المؤشر ناسداك المجمع 155.5 نقطة، أو 1.19%، إلى 13226.18 نقطة.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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