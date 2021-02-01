اتحاد التأمين: كورونا يخفض حصة المنتجات الادخارية من أقساط الحياة إلى 81% عالميا

دوت الخليج – قال الاتحاد المصري للتأمين إن التطورات التي شهدتها سوق التأمين منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 انعكست على انخفاض حصة المنتجات الادخارية بالنسبة لإجمالي أقساط التأمين على الحياة عالميا إلى 81% في عام 2019 مقارنة بنحو 86% في عام 2008.

وأضاف اتحاد التأمين في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الاثنين، بيانات معدل الوفيات المفرط، التي تظهر الزيادة في إجمالي الوفيات مقارنة بمعدلات السنوات السابقة، تعكس التأثير الكبير لكوفيد-19على معدل الوفيات ويعتمد التحليل على أحدث البيانات المتاحة لعام 2020.

ونوه اتحاد التأمين، في نشرته الأسبوعية، إلى أنه من المتوقع أن يكون العدد الفعلي للوفيات المرتبطة بـكوفيد-19 أعلى من الأرقام المبلغ عنها بسبب عوامل مثل النقص والتأخير في الإبلاغ.

وأضاف أنه في البلدان التي تتجاوز فيها الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إجمالي معدل الوفيات المفرط، من المحتمل أن يؤدي التأثير الإيجابي لعمليات الإغلاق وتدابير التحكم الأخرى مثل انخفاض معدل وفيات قائدي السيارات إلى انخفاض إجمالي معدل الوفيات المفرط.

وأوضح اتحاد التأمين أنه في حين تميل الوفيات المرتبطة بالوباء نحو كبار السن، فقد تضرر السكان في سن العمل أيضا، وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، التي سجلت حتى الآن أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 عالميا، تراوحت أعمار 21٪ من المتوفين بين 25 و64 عاماً.

نقطة مضيئة في الوعي بالحماية التأمينية

وأضاف اتحاد التامين، في نشرته الأسبوعية: إذا كانت هناك نقطة “مضيئة” على المدى الطويل، فهي أنه من المتوقع أن يكون لكوفيد-19 تأثير على زيادة الوعي بقيمة الحماية التأمينية من المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالوفيات واحتياجات الرعاية الصحية.

ودعم الاتحاد تلك الرؤية المتفائلة، بالإشارة إلى استطلاع Swiss Re الذي أجري بعد تفشي الفيروس إلى زيادة اتجاه المستهلكين نحو الحصول على الحماية التأمينية ذات الصلة.

وقال الاتحاد: “هذا من شأنه أن يساعد الأسر على التغلب على ضعفها المالي في مواجهة الصدمات التي ستحدث حتماً مرة أخرى في المستقبل”.