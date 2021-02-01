البورصة تصعد قرب مستوى 11600 نقطة بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11589 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.37%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، انخفاضا بنسبة 1.17%، وأغلق عند مستوى 62.6 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 1.33%، و 1.18% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.901.435 مليار جنيه، على 192 شركة من خلال 54.982 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 124 شركة مقابل تراجع 37 في حين لم تتغير أسعار 31.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 60.317 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المؤسسات العربية منها على مبلغ 47.151 مليون جنيه، مقابل 13.166 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 53.308 مليون جنيه.

وسجلت حصة تعاملات المؤسسات المحلية منها 34.428 مليون جنيه، مقابل 18.880 مليون جنيه للأفراد.

وبلغ صافي بيع تعاملات الأجانب 7.009 مليون جنيه، منها 6.913 مليون جنيه للمؤسسات، و95.553 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.49% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 9.62% والعرب على 9.89% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.06% من تعاملات اليوم مقابل 73.93% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.33%، تلاه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 10%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.56%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.59%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 3.56%.

وأرجع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، الحركة العرضية لمؤشر البورصة الرئيسي خلال جلسة صعود اليوم إلى تراجع سهم البنك التجاري الدولي عند مستويات 62 جنيها.

ومع ذلك توقع عجينة أن تستكمل السوق مسارها الصاعد خلال جلسات فبراير الجاري مستهدف مستوى 11750 نقطة.

وجدد رهانه على قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية ليواكبا موجة الصعود المرتقبة على المدى القصير.

ومن جانبه، يرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن انطلاقة أولى جلسات شهر فبراير أظهرت بوادر إيجابية تدفع للتفائل باتخاذ المؤشرات لمسار صاعد بالجلسات القادمة ومنها ارتفاع أحجام السيولة لتقترب من ملياري جنيه.

ومع ذلك قال عبد الفتاح إن أغلب السيولة تركزت في أسهم الأفراد والذي يسيطرون على أكثر من 70% من التعاملات اليومية، وهو ما دفع بعض الأسهم القيادية والمكونة لمؤشر EGX30 لعدم اللحاق بصعود اليوم.

وتوقع أن تتجه البورصة لكسر مستهدف 11600 نقطة بجلسات الأسبوع الجاري، بدعم من مشتريات الأفراد المصريون.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية هم الحصان الرابح بالنسبة للمستثمرين خلال فبراير الجاري.