- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سكاي نيوز عربية – حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، الاثنين، من هجمات إلكترونية تشنها الصين؛ تستهدف بيانات لقاحات وعلاج فيروس كورونا المستجد.
وجاء في تغريدة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي على تويتر: “يجب على الباحثين الأمريكيين الذين يدرسون (فيروس) كوفيد-19، أن يظلوا متيقظين”.
وأضاف: “مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، يحذران من أن جهات إلكترونية مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية، قد تحاول جمع بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبارات”.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية، نقلا عن خبراء في الأمن الرقمي، أن قراصنة إنترنت مدعومين من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، يخوضون محاولات دؤوبة من أجل سرقة أسرار اللقاحات التي جرى تطويرها ضد فيروس كورونا.
في بداية الوباء، أيضا، تحدث بعض التقارير عن هجمات إلكترونية مماثلة لأجل سرقة بيانات بشأن المواصفات الجينية للفيروس.
وتتحرك أجهزة مخابراتية غربية، في حالة من التأهب لأجل تفادي أي سرقة من هذا النوع، وأكد مكتب الأمن السيبراني البريطاني أنه ملتزم بحماية موارد البلاد، لكنه لم يفصح عن الشيء الكثير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير أمريكي من هجمات إلكترونية صينية تستهدف أسرار لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.