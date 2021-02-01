تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 27.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2020

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 27.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، مقابل 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، إن تحويلات العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 11.9%‏ بقيمة 2.9 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

وذكر أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.

كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عنه (اكتوبر 2020).