فولكس فاجن تنشيء أول مدرسة لتكنولوجيا صيانة السيارات في مصر

دوت الخليج – وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة “مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية” بالعام الدراسي 2021/2022.

وقع البروتوكول: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر.

وحضر مراسم التوقيع: الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات الوزارة ومجموعة فولكس فاجن.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعي الوزارة لتوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.

وشدد على رغبته الوزارة في توفير تعليم فني يجمع بين الجانبين النظري والعملي بما يمكن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وأشار شوقي إلى خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا نحو افتتاح مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال السيارات، لتحفيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، مواكبة التقدم العالمي في مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدور الفاعل للتعاون مع شركات القطاع الخاص لإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما يترتب علي هذا التعاون من تبادل خبرات وموازنة بين الجانبين النظري والعملي تثري من العملية التعليمية وتثقل مهارات وقدرات الطلاب.

وفيما يتعلق بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، قال مجاهد إنه سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات؛ لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات.

وأشار مجاهد إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ونوه أيضًا إلى الإعلان قريبًا عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، أكد كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر، أنها تحرص على إعداد أجيال جديدة من الفنيين والمتخصصين في مجال صيانة وإصلاح السيارات متميزين بأخلاقهم ودراستهم ومهاراتهم وقدراتهم؛ ليصبحوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقادرين على المساهمة فى تطوير هذا المجال.

وأشار كريم نجار إلى أن تعاون مجموعة فولكس فاجن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية التي سيتم افتتاحها بالعام الدراسي 2021/2022، يأتي وفق توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم الفني والعمالة الفنية.

وأكد بذل مجموعة فولكس فاجن أقصى جهدها لتطويرها للمحتوي العلمي وفق المعايير الدولية و إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة في مجال السيارات؛ لتكون هذه المدرسة أحد دعائم خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر.