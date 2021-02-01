ممتاز يعقد اجتماعه الأول بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ويكرم السجيني

دوت الخليج – ناقش مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رؤية عمل الجهاز واستراتيجيته خلال الفترة المقبلة، وذلك في اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور محمود ممتاز.

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة على “دعمها المستمر” للجهاز.

كما كرَّم ممتاز، إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة عن فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة، قائمًا بالأعمال، وسلمه درع الجهاز، ووجه الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل من خلال استراتيجية تقوم على تنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين به، والتعاون المثمر مع الجهات الإدارية والرقابية بالدولة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون من أجل إنفاذ أحكام القانون والتوعية بأحكامه.

وتابع: وأيضًا العمل على نشر وتعزيز سياسات المنافسة داخل المجتمع المصري سواء في القطاع الحكومي كحملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تعمل على مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة، أو القطاع الخاص بالتنسيق.

وأضاف: فضلًا عن عقد ورش العمل مع الاتحادات والغرف الخاصة بمجتمع رجال الأعمال وإصدار دليل توافق للشركات مع أحكام قانون المنافسة.

وقال ممتاز إن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، ويعمل على إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع: وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الحيادية التنافسية بين الأطراف كافة، في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي انتهى منها أعضاء الفرق الفنية بالجهاز، تتعلق بقطاعات النقل البحري والسينما والإعلام والطيران والقطاع الطبي، وتم الاتفاق على سرعة الإنجاز والانتهاء من الملفات العالقة بالجهاز.