مدريد تخفف قيود كورونا اعتبارا من الجمعة رغم زيادة إصابات كورونا

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سي إن بي سي – قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن منطقة مدريد ستبدأ هذا الأسبوع في تخفيف القيود التي تفرضها للحد من تفشي مرض كوفيد-19 بينما تشدد باقي مناطق إسبانيا وأوروبا الإجراءات لكبح جماح الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.
فاعتبارا من يوم الجمعة، سيُسمح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص بالتجمع في شرفات المطاعم في الهواء الطلق وذلك بدلا من أربعة أشخاص حاليا، كما سيتأخر على الأرجح موعد سريان حظر التجول ليبدأ من منتصف الليل بدلا من العاشرة مساء حاليا.
وما زال تناول الطعام والمشروبات في داخل المطاعم مسموحا به حتى الساعة التاسعة مساء.
وقالت الزعيمة الإقليمية المحافظة إيزابيل دياز أيوسو، التي اشتبكت مرارا مع الحكومة المركزية اليسارية بخصوص كيفية معالجة الوباء، “نقوم بكل ما في سلطتنا للإبقاء على حاناتنا ومطاعمنا وساحاتنا الثقافية في مدريد مفتوحة رغم الضغط السياسي”.
وأضافت اليوم الاثنين أن إدارتها درست الإسراع ببرنامج تطعيم للعاملين في “القطاعات الأكثر عرضة للإصابة”، مردفة أن ذلك قد يشمل المعلمين وكذلك المضيفين في المطاعم وسائقي سيارات الأجرة.
وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في إسبانيا أكثر من 2.7 مليون. وبلغت الوفيات 58319.
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