- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 11% اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في شهرين مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة.
وتشير التوقعات إلى استمرار موجة أكثر برودة وزيادة في الطلب على التدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.
وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 11.5% إلى 2.846 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر وأكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.
وتشير توقعات لـ”رفينيتيف” إلى أن متوسط الطلب على الغاز في الولايات للمتحدة شاملا الصادرات، سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع إلى 138.1 مليار قدم الأسبوع القادم مع استمرار الموجة الباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% على وقع الصقيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.