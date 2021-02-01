العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 11% على وقع الصقيع

– قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 11% اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في شهرين مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة أكثر برودة وزيادة في الطلب على التدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 11.5% إلى 2.846 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر وأكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.

وتشير توقعات لـ”رفينيتيف” إلى أن متوسط الطلب على الغاز في الولايات للمتحدة شاملا الصادرات، سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الأسبوع إلى 138.1 مليار قدم الأسبوع القادم مع استمرار الموجة الباردة.