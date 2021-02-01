بنك القاهرة يوقع اتفاقية شراكة مع منصة اشتري المصري لتشجيع الصادرات

دوت الخليج – وقع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع منصة “اشترى المصري” Buymassry Trade Portal.

وبحسب بيان لبنك القاهرة، فإن الشراكة تستهدف تشجيع المشروعات التجارية والصناعية كافة للانضمام إلى بوابة الصادرات المصرية، وبالتالي توسيع حجم أعمالها بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الشراكة الجديدة تدعم جهود الدولة في تنمية القطاع الصناعي؛ نظرا لقدرته المباشرة على تقليل حجم الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية من خلال تعزيز منافستها في الأسواق التصديرية.

وشدد فايد على أهمية الاتجاه لزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لعرض الفرص التجارية والتصديرية المتوافرة بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي.

كما أكد ضرورة استفادة المشروعات من الخدمات البنكية والمصرفية الإلكترونية المتاحة لدعم هذه الخدمات.

وفى سياق متصل، أبدى عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، اعتزازه بالتعاون مع منصة “اشترى المصري”؛ نظرا للدور الفعال الذي تؤديه لتوفير الفرص والحلول الرقمية الملائمة للمصدريين بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري ويعود بالنفع على تنمية سوق التصدير وتعزيز الإيرادات القومية.

وأشاد الشافعي بالدور الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصادرات المصرية، والذي يمتلك فرصا واعدة للنمو خلال الفترة الراهنة، مدعوما من جهات الدولة كافة، وكذلك مستويات أسعار الصرف الراهنة التي تعطي أفضلية تنافسية للمنتج المصري خارجيا.

وبدوره، قال أسامة النجار، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية، إن منصة التجارة الإلكترونية (Buymassry Trade Portal) تدعم أكثر من 14 لغة تتيح للتجار والمصنعين المصريين ترويج منتجاتهم في العديد من الأسواق العالمية من خلال المنصة الرقمية.

وأوضح أن المنصة تربط حيث المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن منتجات “صنع في مصر” مع مصنعين ومصدرين مصريين على مستوى عالمي.

وبحسب البيان، فإن منصة Buymassry Trade Portal تساعد على تحصيل مدفوعات الصادرات للعملاء من خلال منتجات التجارة الخارجية المتعددة والمختلفة والتي تناسب كل عميل التي يقدمها فريق متخصص من بنك القاهرة مما يمكن عملائه من دخول أسواق عالمية والتواصل مع شرائح متنوعة من العملاء.

وتابع: مع خلق شراكات جديدة وتنمية المعاملات التجارية الدولية بشكل آمن من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات التجارية للاستيعاب الكامل لاحتياجات عملاء المنصة، وهو ما يخلق قيمة مضافة ويعزز من كفاءة الأنشطة التجارية والصناعية المصرية.