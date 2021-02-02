العراق يؤسس شركة تطوير عقاري نصف أسهمها للقطاع الخاص والمواطنين

دوت الخليج – كشفت هيئة الاستثمار الوطنية في العراق عن رغبتها في تأسيس شركة وطنية للتطوير العقاري؛ لحل أزمة السكن في البلاد.

وعقدت الهيئة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري، برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة، وبحضور مستشاري رئيس الوزراء، صباح عبد اللطيف وإبراهيم الزبيدي.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذه اللجنة ستعمل على وضع الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والخطوات القانونية والمالية التي ستنفذها تمهيدا لانطلاق عملها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في العراق.

وأفادت نجار بأن الشركة ستكون مساهمة مختلطة موزعة بنسبة 50% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص والنسبة المتبقية ستباع كأسهم للمواطنين.

وأوضحت النجار أن الهدف من الشركة هو تطوير قطاع العقار في عموم البلاد، وحل جزء من أزمة السكن من خلال إقامة مشاريع سكنية على وفق رؤية متطورة ونهج حديث يكون ثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأفادت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.