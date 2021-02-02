مال وأعمال

العراق يؤسس شركة تطوير عقاري نصف أسهمها للقطاع الخاص والمواطنين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – كشفت هيئة الاستثمار الوطنية في العراق عن رغبتها في تأسيس شركة وطنية للتطوير العقاري؛ لحل أزمة السكن في البلاد.

وعقدت الهيئة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتأسيس الشركة الوطنية للتطوير العقاري، برئاسة سها داود نجار رئيس الهيئة، وبحضور مستشاري رئيس الوزراء، صباح عبد اللطيف وإبراهيم الزبيدي.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذه اللجنة ستعمل على وضع الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والخطوات القانونية والمالية التي ستنفذها تمهيدا لانطلاق عملها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في العراق.

وأفادت نجار بأن الشركة ستكون مساهمة مختلطة موزعة بنسبة 50% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص والنسبة المتبقية ستباع كأسهم للمواطنين.

FRA10years

وأوضحت النجار أن الهدف من الشركة هو تطوير قطاع العقار في عموم البلاد، وحل جزء من أزمة السكن من خلال إقامة مشاريع سكنية على وفق رؤية متطورة ونهج حديث يكون ثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأفادت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يؤسس شركة تطوير عقاري نصف أسهمها للقطاع الخاص والمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا