فرنسا تسجل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 455 وفاة و4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 76512، فيما إجمالي عدد الإصابات 3201461.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح “Sputnik V” الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال في حديث لإذاعة “Francetvinfo” اليوم الاثنين: إذا اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمنا وفعالا وإذا وافقت لجنة الصحة الفرنسية العليا على ذلك، فمن الواضح أننا من الممكن أن نقترح اللقاح الروسي للمواطنين الفرنسيين.

وأشار أتال إلى أن الحكومة لا تهتم أثناء اتخاذها قرارات من هذا النوع بمصدر إنتاج الدواء، وأضاف: “نريد أن يكون اللقاح آمنا وفعالا. ويتعلق ذلك باللقاح الروسي أيضا”.