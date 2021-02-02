الأسهم اليابانية تواصل تحقيق المكاسب بدعم أرباح الشركات

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، لتتعافى من مبيعات كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي، إذ نما التفاؤل بشأن أرباح الشركات المحلية والأمريكية مما دعم المعنويات.

وصعد المؤشر نيكي 0.97% إلى 28362.17 نقطة، فيما قادت أسهم شركات السلع الاستهلاكية وصناعة المواد والعقارات المكاسب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83% إلى 1844.91 نقطة.

واقتفت الأسهم اليابانية أثر قفزة في أسهم التكنولوجيا الأميركية أمس قبل إعلانات أرباح من أمازون وألفابت في وقت لاحق اليوم.

فضلا عن ذلك، تعلن العديد من الشركات اليابانية عن الأرباح هذا الأسبوع، فيما يراهن بعض المستثمرين على أن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي سيرفع أرباحها.

واهتزت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن ارتفاعات حادة لأسهم قادها مستثمرون أفراد في الولايات المتحدة مما اضطر المراهنون على انخفاضها لشراء الأسهم مجددا لتغطية مراكزهم المدينة، لكن التقلب انحسر هذا الأسبوع.

واستفادت الأسهم أيضا من آمال بشأن المزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أعداد من تلقوا التحصين من فيروس كورونا.

وتصدر سهم سكك حديد وسط اليابان قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 3.31 بالمئة وتلاه سهم شركة سوني الذي ربح 3.05%.

وتذيلت أسهم كينيس كورب وهويا كورب قائمة الأسهم على المؤشر إذ تراجعت 2.12% و1.81% على الترتيب.

وتقدم 154 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 68.