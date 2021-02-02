أسعار الذهب تتراجع والفضة تنخفض عن ذروة 8 سنوات

_ انخفضت الفضة بأكثر من 2 في المائة اليوم، بعد أن كانت قرب أعلى مستوى لها في ثماني سنوات في الجلسة السابقة، إذ تسبب رفع بورصة شيكاغو التجارية للهامش في دفع المستثمرين لجني الأرباح.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 28.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 7.3 في المائة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 30.03 دولار أمس الاثنين، عندما تدافع المستثمرون الأفراد إلى السوق بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الأسعار.

ورفعت بورصة شيكاغو التجارية هامش الوقاية للعقود الآجلة للفضة كومكس 5000 بنسبة 17.9 في المائة أمس.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركت إن تحركات بورصة شيكاجو التجارية لزيادة هوامش تداول الفضة وتثبيط سلوك المضاربة المرتفع في السوق حفزا بعض عمليات جني الأرباح.

والهوامش عبارة عن ودائع تفرضها البورصات للحد من مخاطر التخلف عن السداد أثناء تداول المستثمرين في أسواق العقود الآجلة. ويتم رفعها عادة في أوقات تقلب الأسعار.

وأدت تداولات محمومة للأفراد بدأت الأسبوع الماضي إلى أن يتدافع المتعاملون العالميون للحصول على السبائك والعملات المعدنية لتلبية الطلب، بينما دفع أيضا الهيئة المعنية بتنظيم السلع الأولية في الولايات المتحدة إلى مراقبة السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1855.76 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1856.90 دولار.

وهبط البلاتين 1.5 في المائة إلى 1110.77 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2253.03 دولار.