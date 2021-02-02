أسعار النفط تواصل الصعود.. برنت عند 57 دولارا والخام الأمريكي يتجاوز 54 دولارا

وكالات _ ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 1.2 في المائة لتتداول عند 57 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 1.2 في المائة لتتداول عند 54.2 دولار للبرميل. شهدت الأسعار ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021. كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.

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