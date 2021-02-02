جيتس للتطوير تحقق 590 مليون جنيه مبيعات خلال شهر يناير

حققت شركة جيتس للتطوير العقاري، مبيعات تعاقدية خلال شهر يناير بقيمة 590 مليون جنيه بمشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.

وفي بيان للشركة، قال على جابر رئيس القطاع التجاري، إن إحدى الشركات الخليجية تعاقدت على وحدات ضمن مشروع أوداز بالعاصمة الإدارية بقيمة 400 مليون جنيه ما يجعلها من أهم صفقات البيع فى السوق خلال شهر يناير.

وقال إن الشركة وضعت خطة بيعية قوية خلال العام الجاري، إلا أنها حققت خلال شهر يناير مبيعات تجاوزت مستهدف الربع الأول.

وأوضح أن قائمة مشروعات الشركة التى تطورها تتضمن مشروع أوداز ومشروع ويست جيت، ومشروع كاتلان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروعات متنوعة تنفذها الشركة لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء وبما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري، لافتا إلى أن نجاح الشركة في الاستمرار بالسوق هو التعرف المستمر على تغيرات السوق والعملاء المستهدفين.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع “أكاديا” بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المخطط بدء المرحلة الأولى منه مارس المقبل بإجمالي 500 وحدة سكنية بمبيعات مستهدفة تبلغ مليار جنيه من إجمالي 3 مراحل، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لطرح 6 مشروعات جديدة خلال العامين الحالي والعام المقبل منها 3 مشروعات في مدينة 6 أكتوبر ومشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 25 فدانا ومشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، فالشركة تخطط للتنوع في تنفيذ مشروعاتها وفقا لخطة الدولة للتنمية في مناطق مختلفة لمضاعفة الرقعة المعمورة.

وتوقع أداء متميز للسوق العقاري خلال 2021 نظرا للتطورات المذهلة فى العاصمة الإدارية وظهور المشروعات بالشكل الذى أكدت على وجودها على أرض الواقع بالإضافة إلى انتقال الوزارات إلى العاصمة خلال العام الجارى وتوقع دخول رؤوس أموال عربية بشكل كبير خلال ٢٠٢١

وتولى علي جابر منصب رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري يناير الماضي، ويتجاوز إجمالي استثمارات الشركة 10 مليارات جنيه فى العاصمة الإدارية فى مجموعة من المشروعات المتنوعة.