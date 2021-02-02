رواد الهندسة الحديثة توقع عقدا بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح ستار لايت للتطوير

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركة رواد الهندسة الحديثة – إحدى الشركات التابعة لها بنسبة 51%- عقد بقيمة حوالي 1.46 مليار جنيه لصالح شركة ستار لايت للتطوير العمراني والسياحة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد الموقع أمس يشمل إنشاء مشروع قطامية كريكس بالقاهرة الجديدة، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 36 شهر من تاريخ توقيع العقد.

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