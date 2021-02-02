أسعار المنازل البريطانية تتراجع للمرة الأولى منذ يونيو

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– قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري يوم الثلاثاء، إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس، مضيفة أن السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.
ونزلت أسعار المنازل 0.3 بالمئة على أساس شهري، مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 بالمئة من 7.3 بالمئة في ديسمبر، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.
كان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3 بالمئة و6.9 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.
ويوم الاثنين، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي ودعما لسوق العمل إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
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