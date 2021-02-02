الإسكندرية الوطنية تتلقى عرض استحواذ من زيتا للاستثمار لشراء 90% من أسهمها

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، أنها تلقت عرض شراء من زيتا للاستثمار – الإمارات، لشراء نسبة لا تزيد عن 90% من رأسمالها.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد سعر السهم الواحد عند 5.51 جنيه.
وفي 3 يناير الماضي، تلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عرض استحواذ من زالدي كابيتال ومستثمرين آخرين لشراء 90% من أسهمها، على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم الواحد.
الجدير بالذكر أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 40.96%، تلاه أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تقليها عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 84.99 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 5.32 جنيه.
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