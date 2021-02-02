وزارة التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الفيوم بخطة 20/2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة الفيوم للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.

ولفتت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

191مشروعًا تنمويًا تشمل إنشاء 97 مدرسة

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 20/2021 تبلغ 2,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الفيوم تبلغ نحو 28%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 988 مليون جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 491,6 مليون بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 411 مليون جنيه بنسبة 14,2%، ويخص قطاع التعليم العالي 276 مليون جنيه بنسبة 9,5%، وقطاع الكهرباء 173 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 560,4 مليون جنيه بنسبة 19,3%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الفيوم في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 540.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 97 مدرسة تتضمن 1202 فصل.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة بخطة عام 20/2021 المتمثلة في أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق القومية، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء، وفي قطاع التعليم الجامعي استكمال إنشاء مبنى كلية التمريض، إلى جانب استكمال مرافق الجامعة بالحرم الجامعي ومدينة الفيوم الجديدة.

جدير بالذكر أن “خطة المواطن” تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.