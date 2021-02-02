مستشفى النزهة الدولي تحقق أرباحا بقيمة 49.6 مليون جنيه خلال 2020 بانخفاض 18%

رنا ممدوح _ سجلت مستشفى النزهة الدولي، تراجعاً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18%، ليصل إلى 49.604 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 60.504 مليون جنيه مقارنة بعام 2019.

وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بصورة طفيفة لتصل إلى 217.021 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 214.894 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل ربح مستشفى النزهة الدولي خلال نفس الفترة إلى 67.519 مليون جنيه، مقابل 78.831 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 3.11 جنيه خلال عام 2020، مقابل 3.95 جنيه بعام 2019.