البورصة تصعد 0.24% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 11616 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 , EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.05%، و 0.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 201.454 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 6.152 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 37.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.325 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 14.391 مليون جنيه، مقابل 6.066 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 8.096 مليون جنيه، منها 6.586 مليون جنيه للأفراد، و1.510 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 229.101 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 367.670 ألف جنيه، مقابل 138.569 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.78%، ثم سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.72%.

في حين تصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.89%، تلاه سهم البويات والصناعات الكيماوية – باكين بنسبة 2.35%، ثم سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.03%.