مال وأعمال

ماكدونالدز تحفز موظفيها ماليا لتشجيعهم على التطعيم ضد كورونا

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بلومبرج _ أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز تقديم حافز مالي إضافي يعادل أجر عمل 4 ساعات لكل عامل من عمالها لتشجيعهم على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.

وبحسب صحيفة شيكاجو تربيون الأمريكية فإن هذا الحافز متاح لأطقم المطاعم المملوكة للسلسلة في الولايات المتحدة. مضيفة أن 5% من إجمالي عدد
مطاعم ماكدونالدز في أمريكا وعددها 14 ألف مطعم مملوكة للشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه شركات أخرى عديدة في أمريكا خطوات مماثلة. وكانت سلاسل متاجر دولار جنرال، وألدي، وتريدر جوز ومطاعم درادين التي تمتلك سلسلة أوليف جاردن قد أعلنت منح عمالها حوافز مالية للإسراع بالتطعيم.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن إعلان سلسلة المتاجر الأمريكية يعطي صورة مبكرة لكيفية تعامل سلاسل المتاجر مع ملايين العمال المطلوب تطعيمهم في أقرب وقت ممكن.

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يذكر أن 10 ملايين شخص حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ التصريح باستخدام اللقاحات في ديسمبر بحسب مؤشر بلومبرج لمتابعة التطعيم ضد كورونا.

يذكر أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز الموجود مقرها في مدينة شيكاجو مثل الشركات الأخرى لا تعتزم فرض التطعيم إجباريا على عمالها.

وكانت ماكدونالدز وهي أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم قد تعرضت لانتقادات واسعة من جانب نشطاء حقوق العمال بدعوى أن ظروف العمل لديها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد تعرض هؤلاء العمال لخطر الإصابة بالفيروس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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