الليرة التركية ترتفع بأكثر من 1% بعد تعهد المركزي بتشديد السياسة النقدية

– ارتفعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء، لتتواصل موجة صعودها بعد أن تعهد البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة الأسبوع الماضي ولتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو خمسة بالمئة، مما يجعلها من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء.

وبلغت الليرة 7.1150 للدولار بحلول الساعة 0833 بتوقيت جرينتش، مرتفعة من إغلاق عند 7.1970 يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، صعدت العملة إلى 7.0925، أقوى مستوياتها منذ السادس من أغسطس وبمكاسب تزيد على 4.8 بالمئة منذ بداية العام.

كانت الليرة التركية ختمت العام الماضي منخفضة نحو 20 بالمئة مقابل الدولار.

وعوضت العملة التركية بعض خسائرها في الشهرين الأخيرين بفضل توقعات لنهج تقليدي بدرجة أكبر في ظل محافظ للبنك المركزي ووزير مالية جديدين.