- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ سجلت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تراجعاً في صافي الخسائر بعد الضريبة بنسبة 4% لتصل إلى 15.031 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 15.678 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 6.057 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020 مقابل 5.617 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بارتفاع 7.8%.
وانخفض مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 7.585 مليون جنيه مقابل 7.842 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية المتحدة للشحن تتكبد 15.03 مليون جنيه خسائر خلال 6 أشهر بانخفاض 4% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.