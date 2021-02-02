العربية المتحدة للشحن تتكبد 15.03 مليون جنيه خسائر خلال 6 أشهر بانخفاض 4%

رنا ممدوح _ سجلت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تراجعاً في صافي الخسائر بعد الضريبة بنسبة 4% لتصل إلى 15.031 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 15.678 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 6.057 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020 مقابل 5.617 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بارتفاع 7.8%.

وانخفض مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 7.585 مليون جنيه مقابل 7.842 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.