تابعة لشركة عسير السعودية تتفق مع سامبا على تسهيلات تمويلية بقيمة 342 مليون ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة “عسير”، المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، عن حصول شركتها التابعة “الربيع السعودية للأغذية المحدودة” على تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية.

وقالت شركة عسير، في بيان لها على “تداول” اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية تبلغ 342 مليون ريال، موزعة بواقع 150 مليونا كقرض لأجل، و192 مليون أخرى لتمويل رأس المال العامل.

وأوضحت الشركة، أن مدة تمويل القرض لأجل 5 سنوات متضمنة فترة سماح 6 أشهر من تاريخ أول عملية سحب، فيما تصل مدة تمويل رأس المال العامل إلى سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

وتهدف شركة الربيع التابعة لسركة عسير السعودية، من التمويل؛ إلى هيكلة التسهيلات الائتمانية لديها بواقع 144مليون ريال لسداد مبكر للمتبقي من قروض قائمة مع أحد البنوك المحلية، وتوفير 6 ملايين ريال لنفقات رأسمالية تستخدم عند الحاجة، فضلا عن 192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل يستخدم وفق متطلبات عملياتها التشغيلية، بحسب البيان.

وتتخصص شركة الربيع السعودية للأغذية ذات المسؤولية المحدودة، في صناعة الألبان وشراب الفواكه والعصائر والأغذية المعلبة.