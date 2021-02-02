موديز تخفض تصنيف كيبكو الكويتية مع نظرة سلبية

دوت الخليج -خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” ، من مستوى (Baa3) إلى (Ba1)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت “كيبكو” في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الالتزامات المُصنفة (Ba) تعتبر ذات عناصر مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية كبيرة، فيما يبين الرقم (1) ترتيب الالتزام في الطرف الأعلى من فئة التصنيف هذه.

وقالت موديز إن تصنيف (Ba1) لشركة “كيبكو” لا يزال يعكس محفظة شركات المجموعة المتواجدة بقوة في قطاع الخدمات المالية وخدمات قنوات الأقمار الصناعية المُشفرة مدفوعة الأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت ان التصنيف المحدث يعكس أيضا محافظة الشركة على مدار السنين على سيولة قوية، تتجاوز حالياً 600 مليون دولار على مستوى الشركة الأم بالرغم من انخفاضها مؤخراً، فصلا عن القدرة على إعادة تمويل الديون دائماً قبل استحقاقها وذلك لإزالة مخاطر التمويل، بالإضافة إلى دعم المساهم الرئيسي للشركة.

كما استبعدت كيبكو وجود أي تأثير مادي على مركزها المالي، من تخفيض التصنيف، متوقعة استمرار التدفقات النقدية السلبية في عام 2021.

وأرجعت كيبكو التدفقات النقدية السلبية للعام الحاري بانخفاض التوزيعات من الشركات الأساسية للمجموعة والتدهور الكبير الذي طرأ على نسبة القروض إلى القيمة السوقية للاستثمارات الخاصة بالشركة في عام 2020، حيث بلغت 45% من مستوى 35.8% في عام 2019 وهو ما يعكس قيمة الاستثمار وانخفاض النقد، وعدم وضوح الوقت للازم لتحول شركة “أو إس إن” إلى الربحية أو جذب شركاء استراتيجيين.

كانت شركة “كيبكو” قد تحولت للربحية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مسجلة 15.11 مليون دينار، مقابل خسائر بلغت 20.98 مليون دينار للتسعة أشهر المناظرة من العام السابق.