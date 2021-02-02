السكب الكويتية تتحول للخسارة خلال 2020 بضغط التراجع في المبيعات وخسائر الاستثمار

دوت الخليج – أظهرت البيانات المالية لشركة السكب، المدرجة في بورصة الكويت، تحولها للخسارة بنهاية 2020، بضغط من خسائر انخفاض قيمة الاستثمار في شركة زميلة وتراجع المبيعات.

وبلغت خسائر شركة السكب الكويتية، خلال العام الماضي 673.28 ألف دينار (تعادل 2.23 مليون دولار)، مقابل أرباح قيمتها 894.91 ألف دينار (تعادل 2.96 مليون دولار) خلال 2019، بحسب نتائج المعلنة على موقع البورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء.

وعزت السكب الكويتية، التحول للخسارة بنهاية العام الماضي إلى خسائر انخفاض قيمة الاستثمار في شركة زميلة بجانب تراجع المبيعات.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 506.28 ألف دينار.

ويصل رأسمال السكب الكويتية إلى 7.23 مليون دينار موزعة على 72.32 مليون سهم، كما يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 23.025% لشركة بوبيان للبتروكيماويات، و20.429% لشركة الاستثمارات الوطنية، و8.53% لشركة الثويني القابضة، و 7.588% لشركة التضامن الكويتية.