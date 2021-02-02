رواد الهندسة توقع عقد أعمال مشروع القطامية كريكس بقيمة 3.1 مليار جنيه

وقعت شركة رواد الهندسة الحديثة عقد أعمال مقاولات مع شركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحة للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع القطامية كريكس بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.1 مليار جنيه.

ووفق بيان شركة رواد الهندسة الحديثة، وقع الاتفاقية المهندس محمد إبراهيم محلب – رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة والمهندس شريف أبو طالب- العضو المنتدب لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحة.

ولفت البيان إلى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية للمشروع بصورة فورية ووفق المخطط العام المتفرد للمشروع- المصمم من قبل بيت الخبرة العالمي ERGA على الطراز الكلاسيكي الحديث (Neo Classic)، وتنفيذ أعماله الإنشائية بأعلى معايير الجودة.

وقال المهندس محمد إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة، إنه سيتم تنفيذ المشروع وتسليم جميع وحداته خلال 30 شهرا.

ومن جانبه صرح المهندس شريف أبو طالب العضو المنتدب لشركة ستارلايت للتنمية العمرانية والسياحة، إن المشروع يقع على مساحة 42 فدان، بنسبة بناء لا تتجاوز 16% من المساحة الإجمالية للمشروع ، ويضم 400 وحدة.