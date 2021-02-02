سكاي أبوظبي الإماراتية تدخل السوق العقاري المصري بمشروع في العاصمة الإدارية

بكر بهجت _ أطلقت شركة سكاي أبوظبي للتطوير أول مشروعاتها في السوق المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قيمتها 4 مليارات جنيه.

وشركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي أعلنت عن عزمها إقامة العديد من المشروعات ضمن خطتها التوسعية الإقليمية والدولية.

وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، قال عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي، إن المشروع الجديد سيقام على مساحة 23 فدان وباستثمارات قيمتها 4 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروع سيقام بنشاط سكني إداري تجاري وتخطط الشركة للانتهاء منه خلال 4 سنوات.