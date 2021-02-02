أرباح أغذية الإماراتية تتراجع 75% مسجلة 34.5 مليون درهم خلال 2020

دوت الخليج – انخفضت أرباح شركة أغذية، المدرجة في سوق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 75% خلال عام 2020، بسبب المراجعة الاستراتيجية التي شرعت في تنفيذها لتحسين الربحية وتغيير مزيج المبيعات والنفقات.

وسجلت الأرباح الصافية لشركة أغذية 34.5 مليون درهم ( تعادل 9.39 مليون دولار) بنهاية عام 2020، مقابل 137 مليون درهم ( تعادل 37.29 مليون دولار) أرباحا للعام 2019، ووفقا لبيان الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وعزت أغذية الإماراتية، تراجع أرباحها الصافية إلى المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها بهدف تحسين جودة الأرباح، موضحة ان تلك المراجعة خلفت أثرا ماليا سلبيا بقيمة 82 مليون درهم ( تعادل 22.3 مليون دولار) سجلت في نتائج الربع الثالث من العام الماضي، فضلا عن تغيير مزيج المبيعات والنفقات الإضافية اللازمة لضمان استمرار الأعمال خلال النصف الأول من 2020.

كانت الشركة قد أعلنت الخميس الماضي، استكمال صفقة الاستحواذ على كامل رأسمال شركة مخبز وحلويات الفيصل، في دولة الكويت، دون الإفصاع عن قيمة الصفقة، والتي قدم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس الخدمات الاستشارية للشركة الإماراتية في الصفقة.