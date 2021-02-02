مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية ترفع مكاسب البورصة إلى 0.41% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ رفعت مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية مكاسب مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 11636 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.30%، ليتداول عند مستوى 62.79 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 ، EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.4%، و 1.3% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 970.163 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 31.214 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 120 شركة مقابل تراجع 28 في حين لم تتغير أسعار 33.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.449 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 5.241 مليون جنيه، مقابل 792.167 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.010 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 1.579 مليون جنيه، مقابل 569.529 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 5.459 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 17.188 مليون جنيه، مقابل 11.729 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

تصدر سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.31%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.98%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.87%.

في حين تصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.95%، تلاه سهم وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بنسبة 2.68%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.54%.