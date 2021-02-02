سكاي أبوظبي الإماراتية تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات بالشق السكني من أول مشروعاتها بالعاصمة

بكر بهجت _ تستهدف شركة سكاي أبوظبي للتطوير، تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه من الشق السكني فقط بأول مشروعاتها في السوق المصرية والذي ستقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، إن مستهدف المبيعات خلال العام الجاري يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بخلاف الوحدات التجارية والإدارية.

وأضاف أن الشركة ستعتمد على عملاء السوق المصرية في تسويق المشروع، إلى جانب المصريين العاملين في الخارج.

وأعلنت الشركة قبل قليل عن إطلاق أول مشروعاتها في السوق المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قيمتها 4 مليارات جنيه.

وشركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي أعلنت عن عزمها إقامة العديد من المشروعات ضمن خطتها التوسعية الإقليمية والدولية.