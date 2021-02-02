السعودية تبدأ في تطبيق خفض طوعي بإنتاج النفط

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وكالات _ أكد مندوب في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن السعودية، التي تعهدت في مطلع يناير الماضي بتنفيذ مزيد من خفض في الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا أخرى، قد بدأت في تطبيق ذلك.
وقال المسؤول لوكالة “تاس” الروسية ردا على سؤال بهذا الشأن: “هذا صحيح.. السعودية بدأت في خفض مليون برميل يوميا منذ بداية فبراير الجاري”.
وكانت المملكة قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن تنفيذ خفض إضافي في إنتاج النفط شهري فبراير ومارس من 2021، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد التداولات، صعدت أسعار النفط اليوم في ظل قيود الإنتاج التي تنفذها دول مجموعة “أوبك+”، وقال محللو السوق إن “(أوبك) تظهر مزيدا من الانضباط في الوفاء بالتزاماتها في وقت يهدد فيه ارتفاع إصابات كوفيد-19 أي تعاف للطلب”.
وتم تداول مزيج “برنت”، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، عند مستوى 57.55 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.13% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما، تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 54.75 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.24% عن سعر التسوية السابق.
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