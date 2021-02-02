البورصة السعودية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وتقترب من مستوى 8600 نقطة

أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على تراجع وهي الثالثة على التوالي، ليقترب المؤشر العام من مستوى 8600 نقطة بعدما فقد المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية ما يزيد عن 130 نقطة أو 1.5 في المائة.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق، انخفضت أسهم سابك بنحو 1.44 في المائة لتسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر الماضي بعد استمرار هبوط السهم وللجلسة الثالثة على التوالي والتي تزامنت مع إعلان الشركة لنتائج أعمالها للربع الرابع.

كذلك تراجعت أسهم كل مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي بنحو 0.7 و2.75 في المائة على الترتيب، حيث سجل مصرف الراجحي أدنى أغلاق منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وأنهت البورصة السعودية تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8618 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 30 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.4 مليار ريال، ويأتي ذلك وسط تداول 206.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 355.3 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم كل من شركة حلواني إخوان والمصافي وكذلك البحر الأحمر بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه أسهم شركة المتحدة للتأمين بمكاسب 4.5 في المائة، ثم أسهم الصادرات المرتفعة 4.25 في المائة وذلك من بين 35 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 139 شركة ، تصدرها أسهم جازادكو بنحو 8.4 في المائة، كذلك تراجعت أسهم كل من ملاذ للتأمين ووقت اللياقة بتراجعات بلغت 4.5 و3.8 في المائة على الترتيب.