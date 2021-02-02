القطاع العائلي يرفع مدخراته بالجنيه المصري بنحو 643 مليارا في عام كورونا

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، بنسبة 24.16% وبقيمة 712.44 مليار جنيه، خلال عام 2020، مسجلة 3.66 تريليون جنيه، مقابل 2.94 تريليون بنهاية العام 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، ارتفاع قيمة الودائع بالعملة المحلية هامشيًّا بنحو 1.77% وبقيمة 64.01 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر السابق له، والذي سجلت خلاله 3.59 تريليون جنيه.

وزادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 15.38% وبقيمة 70.99 مليار جنيه، على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2020، مسجلة 532.34 مليار جنيه، مقابل 461.34 مليار بنهاية ديسمبر من العام السابق.

وعلى أساس شهري زادت الودائع تحت الطلب 5.68 مليار جنيه وبأكثر من 1%، مقابل 526.65 مليار جنيه في نوفمبر 2020.

وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع لأجل بالعملة المحلية، بنحو 641.4 مليار جنيه وبنسبة 25.8% بنهاية العام الماضي، مسجلة 3.13 تريليون جنيه، مقابل 2.49 تريليون بنهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات المركزي، قفزة في القيمة الإجمالية لودائع القطاع العائلي بالجنيه المصري خلال عام الوباء، بنسبة 26% وبقيمة 643.12 مليار جنيه خلال العام الماضي مسجلة 3.115 تريليون جنيه، مقابل 2.473 تريليون بنهاية 2019.

واستحوذت الودائع لأجل على نحو 634 مليار جنيه من قيمة الزيادة في ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية خلال عام 2020، حيث بلغت 2.922 تريليون جنيه مقابل 2.288 تريليون في ختام 2019.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، قد طرحا في عام كورونا، شهادات لأجل عام واحد بسعر عائد 15%، بدأ إصدارها في مارس الماضي، وتم إيقافها في أواخر سبتمبر، وجمع البنك الأهلي من خلالها 280 مليار جنيه، وبنك مصر 103 مليارات جنيه، بحسب تصريحات سابقة لكل من يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة أمس الإثنين، عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص لأجل بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال 2020، لتصل 174.857 مليار جنيه إلى مقابل 164.189 مليار جنيه في 2019.