عاجل.. راميدا تتقدم بخطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، عن قيامها بتقديم خطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض جاء في إطار قيام جلاكسو جروب ليمتد – المساهم الرئيسي- بعرض بيع كل حصتها البالغة 91.2% من أسهم جلاكسو مصر.
وتعتزم راميدا بناء على موافقة مجلس الإدارة القيام بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية التشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها، والتي من المتوقع أن تشكل أساسا لتبادل المزيد من المناقشات حول الصفقة.
وتؤكد راميدا التزامها بالإفصاح عن كافة المستجدات ذات الصلة في التوقيتات المناسبة.
وكانت الشركة قد أعلنت بمطلع فبراير الجاري، عن تلقي جلاكسو جروب ليميتد – المساهم الرئيسي- خطاب استحواذ من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- أكديما مصر.-، أبدت الأخيرة فيه رغبتها في تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصه المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين.
يشار إلى أن جلاكسو سميثكلاين قد أعلنت 26 يناير الماضي عن توقيع مساهمها الرئيسي جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.ال.سي لبيع حصة الأولى البالغة 91% في شركة جلاكسو سميثكلاين لشركة حكمة.
وأفادت أن المذكرة تتضمن تقديم حكمة عرض شراء إجباري على كامل أسهمها بعد استيفاء عدة شروط ومنها، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي، وإبرام العقوم النهائية والملزمة، والحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وذكرت الشركة أن خطاب المساهم الرئيسي تضمن طلب تمكين حكمة فارماسيوتيكلز من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.
كما تضمنت مذكرة الشروط الأساسية غير الملزمة أن مشروع الاستحواذ المحتمل يتضمن استثمارات أخرى متعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى شركات تجارة الأدوية في تونس التابعة لمجموعة جلاكسو سميثكلاين ( التي من ضمنها المساهم الرئيسي).
ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أشار أن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقا نهائيا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.
وفي 27 يناير الماضي، وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة أمس على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي .ال. سي ومستشاريها بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ عليها.
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