تنمية الصادرات يرصد 7 أسباب لزيادة رأسماله بأسهم مجانية.. والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح – وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الموافقة تشمل زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.560 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وذكرت أن الزيادة ستكون بواقع 0.20 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علما بأنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام 2019/ 2020 بمبلغ 545.6 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي.

جاء ذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 20 يناير الماضي.

وحدد إفصاح زيادة رأس المال والذي وافقت الهيئة على نشره مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة المجانية والتي تمثلت كالآتي :-

– الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي.

– مقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس إيجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم.

– تدعيم القاعدة الرأسمالية وجعلها أكثر استقرارا.

– استكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية.

– استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة ( البرامج) وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية.

– استمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة.

– الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تولى أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع في منح التمويل للعملاء الجدد مع التركيز على المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.

وبالنسبة لمبررات وأسباب تعديل رأس المال المرخص به، فأوضح الإفصاح بأنه راجع لاستيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر من خلال الاكتتاب النقدي أو الأسهم المجانية وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري المصري في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، وخطة أعمال البنك خلال الخمس سنوات القادمة والتي تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال وما يستتبع ذلك من ضرورة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمقابلة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.