إكسون موبيل تتكبد خسائر بقيمة 22.44 مليار دولار في 2020 بسبب كورونا

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وكالات _ أعلنت إكسون موبيل، أكبر منتج أمريكي للنفط، اليوم الثلاثاء أول خسارة سنوية لها منذ إدراجها بالبورصة بعد أن عصفت جائحة كوفيد-19 بأسعار الطاقة في حين خفضت الشركة قيمة أصولها في مجال الغاز الصخري أكثر من 20 مليار دولار في الربع الرابع.
منيت الشركة بخسارة سنوية صافية قدرها 22.44 مليار دولار للعام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 14.34 مليار دولار في 2019.
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