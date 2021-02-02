فايزر تتوقع تحقيق 15 مليار دولار من مبيعات لقاح كورونا في 2021

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وكالات _ أعلنت شركة فايزر الثلاثاء، أنها تتوقع بأن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بيونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على ان ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.
وجاءت التوقعات في وقت أعلنت الشركة عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021.
وتوقعت فايزر مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44,4 و46,4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح كوفيد-19.
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