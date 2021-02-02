مال وأعمال

البنك المصري الخليجي: 6 أسباب لزيادة رأس المال.. والهيئة توافق على نشر الإفصاح

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رنا ممدوح – وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصري الخليجي للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740 مليون دولار إلى 453.052 مليون دولار .

وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة التي تبلغ قدرها 30.312 مليون دولار المعادل لمبلغ 476.874 مليون جنيه – بسعر صرف 15.7321 جنيه لكل دولار في تاريخ 31 ديسمبر الماضي بحسب البنك المركزي المصري – عن طريق إصدار عدد 30.312 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.0717 سهم لكل سهم أصلي.

وأشارت إلى أن الزيادة ستكون ممولة من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي.

جاء ذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 يناير الماضي.

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يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.

ورصد إفصاح زيادة رأس المال مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة وتمثلت بالآتي:-

– رغبة مجلس الإدارة في دعم القاعدة الرأسمالية.

– تنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح فروع جديدة للبنك خلال 2020.

– زيادة محفظة القروض والتسهيلات بناء على الاستراتيجية التي تم إقرارها من مجلس الإدارة والامر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك.

– تطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها حيث قد تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك.

– تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية.

– استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاصة بزيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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