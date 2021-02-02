روسيا تتوقع تطعيم 700 مليون شخص بلقاح سبوتنيك V خلال 2021

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وكالات – أعلن كيريل دميترييف الأمين العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن بإمكان روسيا ضمان حصول 700 مليون شخص على لقاح “سبوتنيك V” خلال العام الجاري.
وقال رئيس الصندوق لقناة RT اليوم الثلاثاء: “هناك بعض القيود في ما يخص الإنتاج، لذا فمن الأرجح أننا سنستطيع تزويد 700 مليون شخص فقط باللقاح هذا العام”.
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