السيسي: نتطلع لإحداث التقدم المنشود في ملف سد النهضة وصولا لاتفاق قانوني ملزم

دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال استعرض الاستعدادات الجارية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رامافوزا على “الرئاسة الناجحة” للاتحاد الإفريقي خلال عام 2020، والتي تواكبت مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وتابع: “وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة”.

وتناول الاتصال التباحث بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر الايجابية الذي لمسها في إطار مسار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بهدف الوصول إلى حل للقضية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التقدير للرئيس رامافوزا على جهوده في هذا السياق خلال الفترة الماضية.

وأكد التطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل.