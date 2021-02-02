عاجل.. السعودية تعلق دخول القادمين من 20 دولة بينها مصر اعتبارا من الغد

و ا س – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة- لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتا، للقادمين من 20 دولة، بينها: مصر والإمارات، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

وضمت القائمة العشرين، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (و ا س): (جمهورية الأرجنتين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية).

كما شملت: (المملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

وأوضحت الوكالة السعودية أن القرار يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال 14 يوما سابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأشارت إلى أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم يكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت وزارة الداخلية السعودية إلى العمل بذلك القرار اعتبارا من الساعة 9 من مساء غدٍ الأربعاء.

ونقلت (و ا س) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن القرار يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره.