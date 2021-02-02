الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفع بدعم من آمال في تعاف اقتصادي أسرع

سي إن بي سي – ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بدعم من آمال في تعاف اقتصادي أسرع.

وساهمت بيانات إيجابية للنمو الاقتصادي وتوقعات مشجعة لأسماء كبرى مثل ايرباص وإل.في.إم.اتش في وضع مؤشر المنطقة على مسار نحو محو خسائر ثقيلة تكبدها الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، إذ تقدم 1.3% بدعم من مكاسب ذات قاعدة عريضة بعد أن خسر أكثر من 3% في الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف حيال بطء توزيع لقاحات كوفيد-19 في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات أولية اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الربع الرابع من 2020، إذ لا يزال اقتصادا ألمانيا وإسبانيا الكبيرين قادرين على تحقيق نمو طفيف.

وقفز سهما إل.في.إم.إتش وكيرينج المالكتين لعلامات فاخرة 3.4% و1% على الترتيب بعد أن رشحت بيرينبرج للسمسرة السهمين، مشيرة إلى أن العوامل الهيكلية الدافعة للطلب على المنتجات الفاخرة لا تزال على قائمة.

وارتفع سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص بعد تحديث من مورجان ستانلي بشأن زيادات في الإنتاج لم تكن محسوبة.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بورصة لندن الأقل ربحا بين المؤشرات في المنطقة، متأثرا بتقارير عن أن التحور الذي حدث لفيروس كورونا في بريطانيا تطور إلى سلالة جديدة مقلقة، وهو ما قد يقوض كفاءة اللقاحات.